"كل نقظة بتفرق".. محافظ بني سويف يعلن موعد انطلاق فعاليات الأسبوع المائي

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أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عن تنفيذ فعالية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بعنوان "الأسبوع المائي"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، تحت شعار "كل نقطة بتفرق" حيث يتضمن توعية المواطنين وتقديم الخدمات الفنية اللازمة، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، للحث على ترشيد إستهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في هذا المجال.



ووجه محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين، بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح الفعاليات التي تستهدف المساهمة في تنفيذ جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى خطة تنموية شاملة تنفذ من خلالها مشروعات قومية متعددة ومتنوعة، وهو ما يستلزم الحفاظ على كل الموارد، مؤكدا على أهمية الدور الإيجابي للمواطن وتحفيزه ليكون مشاركًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال المهندس أحمد صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم اختيار قرية "طحا بوش" بمركز ناصر لتنظيم هذه الفعالية التي تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود لتوعية المواطنين والجهات بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، مثل تركيز خطبة الجمعة بالمساجد ولقاءات الأحد بالكنائس على أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتنفيذ ندوات توعوية بمراكز الشباب والمدارس،



وتضمين الإذاعة المدرسية فقرات تستهدف رفع الوعي المائي لدى التلاميذ بجميع مدارس المحافظة، وذلك بمشاركة فاعلة من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركة المياه والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والبيئة.



ومن جانبه أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يضع ملف مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة الأولويات، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي تأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن في حياته اليومية وترتقي بمستوى معيشته في كافة القطاعات الحيوية



وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية في كافة القطاعات، بجانب المتابعة المستمرة من لجان تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف أولا بأول على المعوقات وتذليلها، مشيرا إلى زيارته والذي رافقه فيها المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة في شهر يوليو الماضي للدفع بالمشروع، مشيدا بالمشروع الذي سيخدم عدد من القرى.

