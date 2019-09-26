غدا.. فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا موسيقيا على المسرح الجمهورية
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:09 م
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الفجر الفني
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تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلاً فى الثامنة مساء غد الجمعة على مسرح الجمهورية.
يتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات الطرب العربى منها أنا المصرى - اهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى ، على عش الحب - ابعد يا حب لـ منير مراد ، كان أجمل يوم - الحب جميل - والله ما انا سالى - دور عشقت روحك لـ محمد عبد الوهاب الى جانب موسيقى رياض الانغام اعداد المايسترو صلاح غباشى .. اداء مؤمن خليل ، داليا عبد الوهاب ، محمود عبد الحميد ، سمية وجدى ، عبير امين والعازفان خالد عاشور( تشيللو ) وعصام محمود ( عود ).
يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.
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