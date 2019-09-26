ماليزيا: اعتقال 15 شخصا بسبب صلات بداعش

اعتقلت الشرطة الماليزية، 15 شخصًا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016، عندما نفذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكر رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية أيوب خان مايدين بيتشاي في بيان، أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر.

ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاماً يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون 5 أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوماً انتحارياً على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018.

وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 13 إندونيسياً آخرين وماليزياً في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم داعش، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.

واعتقلت ماليزيا مئات الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بمتشددين.