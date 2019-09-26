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اسعار الذهب الخميس 26-9-2019 في السعودية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:53 م
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اسعار الذهب الخميس 26-9-2019 في السعودية
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في السعودية


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 136.46 ريال  ، والذهب"عيار21"، 159.21 ريال .


وسعر"عيار 24" 181.95ريال  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.97 ريال  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019  في السعودية بالريال السعودي والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

48.50$

181.95

 اسعار الذهب عيار 24

44.46$

166.79

سعر الذهب عيار 22

42.83

159.21

اسعار الذهب عيار 21

36.71$

136.46

اسعار الذهب عيار 18

28.56$

106.14

سعر الذهب عيار 14

24.48$

90.97

سعر الذهب عيار 12

1.522$

5.659

اسعار أوقية الذهب

341.59$

1.274

اسعار جنيه الذهب

49.084$

181.949

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

105.91

136.17

158.87

181.56

25 سبتمبر

107.89

138.72

161.84

184.96

24 سبتمبر

107.31

137.97

160.96

183.95

23 سبتمبر

106.89

137.44

160.35

183.25

22 سبتمبر

 

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر


اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في البحرين


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