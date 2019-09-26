اسعار الذهب الخميس 26-9-2019 في السعودية
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 136.46 ريال ، والذهب"عيار21"، 159.21 ريال .
وسعر"عيار 24" 181.95ريال .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 90.97 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع
بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في السعودية
بالريال السعودي والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال
السعودي
|
عيار الذهب
|
48.50$
|
181.95
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.46$
|
166.79
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.83
|
159.21
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.71$
|
136.46
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.56$
|
106.14
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.48$
|
90.97
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.522$
|
5.659
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.59$
|
1.274
|
اسعار جنيه الذهب
|
49.084$
|
181.949
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
105.91
|
136.17
|
158.87
|
181.56
|
25 سبتمبر
|
107.89
|
138.72
|
161.84
|
184.96
|
24 سبتمبر
|
107.31
|
137.97
|
160.96
|
183.95
|
23 سبتمبر
|
106.89
|
137.44
|
160.35
|
183.25
|
22 سبتمبر
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