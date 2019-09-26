اسعار الذهب الخميس 26-9-2019 في السعودية

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في السعودية





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 136.46 ريال ، والذهب "عيار21"، 159.21 ريال .





وسعر "عيار 24" 181.95 ريال .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.97 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 48.50$ 181.95 اسعار الذهب عيار 24 44.46$ 166.79 سعر الذهب عيار 22 42.83 159.21 اسعار الذهب عيار 21 36.71$ 136.46 اسعار الذهب عيار 18 28.56$ 106.14 سعر الذهب عيار 14 24.48$ 90.97 سعر الذهب عيار 12 1.522$ 5.659 اسعار أوقية الذهب 341.59$ 1.274 اسعار جنيه الذهب 49.084$ 181.949 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.



تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 105.91 136.17 158.87 181.56 25 سبتمبر 107.89 138.72 161.84 184.96 24 سبتمبر 107.31 137.97 160.96 183.95 23 سبتمبر 106.89 137.44 160.35 183.25 22 سبتمبر

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر





اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في البحرين



