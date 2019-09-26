خلال 48 ساعة.. تحرير 11976 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.



