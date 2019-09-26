بفستان فوق الركبة.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على "إنستجرام"



وعلقت على الصورة قائلة:" فيه ناس كتير بنعرفهم، ماتوا بحادثة ثقة".



مشاركة هيفاء فى حجر الإسكندر

هيفاء وهبى تشارك حاليا فى فيلم "حجر الإسكندر"، والفيلم من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى و معتصم النهار وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتعود هيفاء وهبى بفيلم "حجر الإسكندر " إلى السينما بعد غياب حوالى 5 سنوات وذلك بعد تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز.



انضمت هيفاء وهبي مؤخرا إلى قائمة أجمل النساء عالميا.



مفاجأة حسام حسنى وهيفاء وهبى

نشر الفنان حسام الحسيني، صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق حسام الحسيني على الصورة قائلا : "مع الأولي والوحيدة هيفاء وهبي، بنحضرلكم حاجة حلوة، خليكم مستعدين".



تفاصيل أغنية "تملي ناجحة"

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طرحت مؤخرا ، أغنية "تملي ناجحة"، على تطبيق "أنغامي" وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع AB brothers.



حفل هيفاء بالساحل الشمالى

يذكر أن "هيفاء" أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي، وقدمت خلاله العديد من الأغاني المشهورة لديها منها" رجب - حوا - ست البنات - ما تيجي نرقص - صباحو ورد.



مشاركة هيفاء فى "خير وبركة"

يذكر أن هيفاء ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه العام قبل الماضى.



مشاركة هيفاء فى رمضان

يشار أن هيفاء شاركت كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى والذى تم عرضه فى شهر رمضان.

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت هيفاء فى الصورة وهى بداخل سيارتها و ترتدي فستانا كب قصير، ومشجر باللون الأصفر، ومكشوف من الظهر،وارتدت حذاءً باللون الأسود، وظهرت بتسريحة جديدة، ووضعت ميكب هادئا بالألوان الترابية، وزادها ذلك جمالا.