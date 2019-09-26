الدولار يواصل انخفاضه رغم أنباء الاتفاق التجارية مع الصين
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:41 م
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انخفض الدولار اليوم الخميس لكنه يقبع بالقرب من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، حيث يواجه المستثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة من الرئيس دونالد ترامب بشأن اتفاق تجاري مع الصين.
وساد الهدوء أسواق الصرف الأجنبي عند الفتح في أوروبا، حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسعار صرف العملات، لكن صمود الدولار في الأسبوع الراهن يعد مؤشرا على قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، في أحدث تعاملات 0.1% إلى 98.985 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين، وكذلك أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في مطلع الشهر الجاري عند 99.37.
وأنعش ترامب الآمال بشأن توقيع اتفاق تجاري بعدما أبلغ الصحفيين في نيويورك أن الولايات المتحدة والصين تجريان "محادثات جيدة" وأن التوصل إلى اتفاق "قد يحدث في موعد أقرب مما تظنون".
ودعم ذلك الدولار الأسترالي في البداية ودفعه للصعود، بينما واصل الدولار النيوزيلندي الارتفاع بعدما أعلن محافظ بنك نيوزيلندا المركزي أنه من المستبعد أن يحتاج إلى اتباع سياسة نقدية غير تقليدية.
وارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف خلال الجلسة إلى 0.6753 دولار أمريكي فيما ارتفع اليوان 0.1% إلى 7.1241 يوان مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.
وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 0.6297 دولار أمريكي.
وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0947 دولار.
وصعد الين الياباني، وهو من عملات الملاذ الآمن، 0.1% إلى 107.68 ين مقابل الدولار.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2354 دولار بعدما تراجع بأكثر من 1% أمس الأربعاء، في ظل قلق المتعاملين بشأن تفاقم المواجهة داخل البرلمان البريطاني بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
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