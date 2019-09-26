افتتاح أول معارض "صنع في دمياط"

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تسلمت مهام عملها كمحافظا لدمياط أواخر أغسطس من العام الماضي، ودأبت على الالمام بكافة التحديات التى تواجه محافظة دمياط خلال فترة قصيرة كما حرصت على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار على أرضها، لتصبح دمياط قاطرة للتنمية الشاملة فى مجالات عديدة وذلك اتساقا مع استراتيجية مصر نحو التنمية ٢٠٣٠.



افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات، اليوم الخميس، المرحلة الأولى لهذا العام من معرض الأثاث "صنع في دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة ٦ آلاف متر، وبمشاركة ٥٠ عارضا من محافظة دمياط كما يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل.وذكرت محافظ دمياط في تصريح لها، أن سلسلة معارض صنع فى دمياط تأتى إنعكاسًا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات حيث يعد المعرض المفتتح اليوم هو الحادى عشر منذ إنطلاقه عام ٢٠١٦ وذلك بواقع ٦ مراحل بعامى ٢٠١٧،٢٠١٦ و٤ مراحل بعام ٢٠١٨ بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى وكذلك تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، لافتة إلى أنه ومن المقرر تنفيذ ٤ مراحل متتالية لهذا العام بدءا من اليوم وحتى الرابع من نوفمبر المقبل.كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن هذا المعرض يأتى ضمن خطة المحافظة والإستراتيجية التى تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار الصناع وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض مؤكدة أيضًا تضافر كافة الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح كافة المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.وفى سياق متصل، توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى الدكتورة نيفين جامع على دعمها المستمر لسلسلة معارض صنع فى دمياط وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية جديدة لصغار الصناع بدمياط.ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض بإعتباره أحد أهم الأساليب للترويج لهذا القطاع الصناعى الهام مشيدة بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة والتى تعد فرصة كبيرة أيضًا لأهالي محافظة القاهرة.