حملات مكبرة لشرطة التموين لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات



ضبط (1101) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية، ضبط (3 أشخاص "تجار أسماك") بمنطقة رشيد (بمحافظة البحيرة) لقيامهم بتجميع الأسماك النافقة استعدادًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك حال إستقلالهم لسيارات محملة بمكيات قدرها (9،680) طن "أسماك نافقة"، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط مسئول مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (47،875 طن ملح طعام" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصه الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط مسئول مصنع لإنتاج الأدوات المدرسية- كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته عدد (264000) قطعة "أدوات مدرسية ومكتبية" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



ضبط مسئول محطة لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (115240) لتر "سولار- بنزين" دون إثبات التعديل فى السعة التخزينية مع الجهات المختصة بالمخالفة لشروط التراخيص لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: