مفاجأة يكشفها صاحب الفيلم المفبرك الذي كشف كذب الإخوان

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قال الفنان حسن بلبل، صاحب الفيلم المفبرك الذي كشف كذب الإخوان، إن الشعب المصري طيب بطبيعته، ويصدق جميع ما يقوم الإخوان بنشره من فيديوهات، مشيرًا إلى أن الفيلم المفبرك الذي قام بعمله كان محاولة منه لتوضيح حقيقة ما يفعله الإخوان للشعب المصري.



وأضاف "بلبل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا ليس هو الفيديو الأول الذي يقوم بعمله بهذا الشكل، ويقوم الإخوان بنشره بشكل كبير على صفحاتهم، موضحًا أنه قام بعمل الفيديو على نصفين، حيث قام بنشر الجزء الأول من الفيديو كطعم للإخوان على أنه شخص بسيط يعاني من ظلم الدولة المصرية، وبعدها نشر الفيديو كاملًا بعد الحديث عن حقيقة الفيديو وإنه محاولة منه لفضح الإخوان، مشددًا على أن هذا الفيلم حقق مشاهدات عالية جدًا.



وتابع صاحب الفيلم المفبرك الذي كشف كذب الإخوان، أن الإخوان مغيبين، ويحاولوا إيجاد أي شيء لتضليل المواطنين أشياء كاذبة، موضحًا أنه أعد فيلم من قبل زعم فيه أنه زوجه ضابط شرطة، وقام بارتداء النقاب، وتحدث عن أنه يأمروه في عملهم بالاعتداء على المواطنين، وأنهم مسئولين عما يحدث، وفي النهاية خلع النقاب وتحدث عن أنه شيء مفبرك، مشددًا على أنه يتعرض لهجوم شديد هو وأسرته بسبب ما يقوم به وهذا من أجل البلد، معقبًا: "مصر لو وقعت مش هتقوم لها قومة، وأنا مش متخيل أن بلدي تتدمر، وأكون لاجئ في بلد تانية".

