تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة





وجاء ذلك على النحو التالي، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب.. أبرز ما ضُبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع- أمتعة شخصية- أجهزة ألعاب "بلاي ستيشن"- إطارات كاوتش- مستلزمات تجميل- بطاريات جافة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى في تلك القضايا (1،842،336–مليون وثمانمائة وإثنان وأربعون آلفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيهًا ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ أجنبية ومحلية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (53) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، مخالفات شروط التراخيص، انتهاء مدة التصريح).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1030) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (268) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.