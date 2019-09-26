اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه
المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر
وسجلت اسعار
الذهب "عيار 18"،593.64 جنيه ، والذهب
"عيار21"، 697.59 جنيه،وسعر"عيار 24" 791.51جنيه .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 395.72 جنيه للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
|
عيار الذهب
|
48.50$
|
791.51
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.46$
|
725.56
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.44$
|
697.59
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.38$
|
593.64
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.29$
|
461.72
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.25$
|
395.72
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.508$
|
24.616
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.52$
|
5.541
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.502$
|
791.512
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
591.95
|
690.62
|
789.26
|
25سبتمبر
|
603.03
|
703.54
|
804.03
|
24 سبتمبر
|
597.24
|
696.78
|
798.21
|
23 سبتمبر
|
596.76
|
696.22
|
796.30
|
22 سبتمبر
اسعار الذهب في
مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
789 الي 791
|
عيار 21
|
591 الي 593
|
عيار 18
|
789 الي 791
|
عيار 24
|
460 الي 461
|
عيار 14
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