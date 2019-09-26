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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:31 م
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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019  في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

 المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

 

 اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019  في مصر

 

 

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،593.64 جنيه ، والذهب "عيار21"، 697.59 جنيه،وسعر"عيار 24" 791.51جنيه  .

 

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 395.72 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

48.50$

791.51

 اسعار الذهب عيار 24

44.46$

725.56

سعر الذهب عيار 22

42.44$

697.59

اسعار الذهب عيار 21

36.38$

593.64

اسعار الذهب عيار 18

28.29$

461.72

سعر الذهب عيار 14

24.25$

395.72

سعر الذهب عيار 12

1.508$

24.616

اسعار أوقية الذهب

339.52$

5.541

اسعار جنيه الذهب

48.502$

791.512

اسعار كيلو الذهب

 


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

591.95

690.62

789.26

25سبتمبر

603.03

703.54

804.03

24 سبتمبر

597.24

696.78

798.21

23 سبتمبر

596.76

696.22

796.30

22 سبتمبر


اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

789 الي 791

عيار 21

591 الي 593

عيار 18

789 الي  791

عيار 24

460 الي 461

عيار 14
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