يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 593.64 جنيه ، والذهب "عيار21"، 697.59 جنيه ،وسعر "عيار 24" 791.51 جنيه .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 395.72 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 48.50$ 791.51 اسعار الذهب عيار 24 44.46$ 725.56 سعر الذهب عيار 22 42.44$ 697.59 اسعار الذهب عيار 21 36.38$ 593.64 اسعار الذهب عيار 18 28.29$ 461.72 سعر الذهب عيار 14 24.25$ 395.72 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 24.616 اسعار أوقية الذهب 339.52$ 5.541 اسعار جنيه الذهب 48.502$ 791.512 اسعار كيلو الذهب



ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر

عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 591.95 690.62 789.26 25سبتمبر 603.03 703.54 804.03 24 سبتمبر 597.24 696.78 798.21 23 سبتمبر 596.76 696.22 796.30 22 سبتمبر





اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية