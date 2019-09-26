"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية إلى 131.62 خلال يوليو 2019
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:30 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2019.
وبلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8٪.
بلغ الرقم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41٪ ، وذلك بسبب الاستعداد للموسم الدراسى الجديد.
بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.66 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 129.53 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، وذلك بسبب انخفاض إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية لانخفاض الطلب عليها.
وسجل الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 73.82 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 77.10 بانخفاض قدره 4.3٪، وذلك بسبب إجراء عمرات للأفران.
Advertisements
- "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للمنتجات الغذائية إلى 177.54 خلال مارس الماضي
- "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 0.9% خلال يوليو الماضي
- "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية إلى 117.22 مليون جنيه
- "التعبئة والإحصاء": زيادة تكاليف إنتاج الملابس الجاهزة بنسبة 23.5%
- ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الكيماوية إلى 144.36 خلال يناير
- "التعبئة والإحصاء": ارتفاع الرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير
- "التعبئة والإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 15.1%
- "الإحصاء": 138.60 الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو
المزيد عن: التعبئة والاحصاء الاقتصاد اليوم في مصر الاحصاء اخبار التعبئة والاحصاء اخبار الاقتصاد الان في مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر