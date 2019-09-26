"مياه الشرب": استعداد كامل لموسم الشتاء ووضع خطة لإدارة الأزمات

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن استعداد الشركة لموسم الشتاء القادم بوضع خطة كاملة لادارة الازمات في حالة حدوث أي سيول، مؤكدًا على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي أزمة، من خلال تجهيز كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات ووحدات الكسح الصغيرة والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية مع تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أى أعطال قد تحدث من جراء الأزمة مع ربط غرفة عمليات الشركة وفروعها مع غرفة عمليات المحافظة واخطار الشركة القابضة.





وأكد، على جودة مياه الشرب وربط المعمل المركزى للشركة بالمعامل المتنقلة واخذ عينات من المياه بصفة مستمرة، والدفع بكميات أضافية من الشبة والكلور تحسباً لزيادة العكارة فى المصادر المائية ( نهر النيل – الترعة الأبراهمية – البحر اليوسفى ) وأوضح، أنه حال حدوث أى أزمات أو زيادة العكارة نتيجة حدوث السيول يتم غلق محطات وعمليات مياه الشرب التى قد تتأثر بالأزمة مع تحديد المحطات البديلة التى يتم ربطها على المحطات والعمليات المتضررة لتغذية المدن والمناطق المتأثرة بالازمة وكذلك يتم ملء الخزانات الأرضية والعلوية مع الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور، بالاضافة إلى تجهيز المولدات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.





وأضاف، أنه يتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح فى تلك المنطقة والاماكن المنخفضة لشفط اى تراكمات تنتج من السيول، مع التنسيق مع كلا من غرفة عمليات المحافظة و مديريات الشباب والرياضة وشركة الكهرباء مديرية الري ومديرية التموين والصحة والاسعاف وادارة الدفاع المدني.





وأضاف، أنه يتم تشكيل لجان ازمات بكافة الفروع علي مستوي الشركة واعداد احتياطات من الشبه بالمحطات الكبري وهي ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط ـ محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان).











