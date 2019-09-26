اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة
اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،54.840 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.980 ليرة ، وسعر"عيار24"73.119 ليرة .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 36.559 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البنان
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في البنان
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة
لبنانية
|
عيار الذهب
|
48.50$
|
73.119
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.46$
|
67.026
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.44$
|
63.980
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.38$
|
54.840
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.29$
|
42.653
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.25$
|
36.559
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.508$
|
2.273.988
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.52$
|
511.842
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.502$
|
73.118.586
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ ليرة لبنانية
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
42.562
|
54.723
|
63.845
|
72.963
|
25 سبتمبر
|
43.360
|
55.749
|
65.041
|
74.330
|
24 سبتمبر
|
43.122
|
55.443
|
64.684
|
73.923
|
23 سبتمبر
|
43.018
|
55,310
|
64.529
|
73.745
|
22 سبتمبر
|
43.018
|
55.310
|
64.529
|
73.745
|
21 سبتمبر
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