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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة

 اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،54.840 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.980 ليرة ، وسعر"عيار24"73.119 ليرة  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.559 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء  في البنان


اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في البنان

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية  

عيار الذهب

48.50$

73.119

 اسعار الذهب عيار 24

44.46$

67.026

سعر الذهب عيار 22

42.44$

63.980

اسعار الذهب عيار 21

36.38$

54.840

اسعار الذهب عيار 18

28.29$

42.653

سعر الذهب عيار 14

24.25$

36.559

سعر الذهب عيار 12

1.508$

2.273.988

اسعار أوقية الذهب

339.52$

511.842

اسعار جنيه الذهب

48.502$

73.118.586

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ ليرة لبنانية

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

42.562

54.723

63.845

72.963

25 سبتمبر

43.360

55.749

65.041

74.330

24 سبتمبر

43.122

55.443

64.684

73.923

23 سبتمبر

43.018

55,310

64.529

73.745

22 سبتمبر

43.018

55.310

64.529

73.745

21 سبتمبر
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