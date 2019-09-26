



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة

اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في لبنان





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.840 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.980 ليرة ، وسعر"عيار24" 73.119 ليرة .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.559 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البنان





اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في البنان

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية عيار الذهب 48.50$ 73.119 اسعار الذهب عيار 24 44.46$ 67.026 سعر الذهب عيار 22 42.44$ 63.980 اسعار الذهب عيار 21 36.38$ 54.840 اسعار الذهب عيار 18 28.29$ 42.653 سعر الذهب عيار 14 24.25$ 36.559 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 2.273.988 اسعار أوقية الذهب 339.52$ 511.842 اسعار جنيه الذهب 48.502$ 73.118.586 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية .





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ ليرة لبنانية