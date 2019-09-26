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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الخميس

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الخميس
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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إستهلت البوصة الكويتية تعاملات اليوم ، الخميس، أخر جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات اليوم الخميس جماعياً، بضغط تراجع 7 قطاعات على رأسها البنوك.
وبحلول الساعة 09:55 صباحاً بتوقيت الكويت، هبط مؤشر السوق الأول 0.84 بالمائة، وتراجع العام 0.69 بالمائة، كما انخفض الرئيسي 0.27 بالمائة عن مستويات أمس الأربعاء.


وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 9.65 مليون دينار، وزعت على 34.22 مليون سهم، نفذت خلال 1.78 ألف صفقة ، وشهدت التعاملات في ذلك التوقيت تراجع 7 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.87 بالمائة، بينما ارتفع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ0.2 بالمائة.

وتصدر سهم أسمنت أبيض القائمة الحمراء بـ9.37 بالمائة، فيما جاء أموال على رأس الارتفاعات بـ9.93 بالمائة.
وحول أنشط التداولات، تصدر مينا المرتفع 2.36 بالمائة الكميات بـ7.03 مليون سهم، فيما جاء الوطني المنخفض 1.35 بالمائة على رأس السيولة بـ2.84 مليون دينار.
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