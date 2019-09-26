"الأرصاد" توجه تحذيرات ونصائح لسائقي أتوبيسات المدارس

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم عن الأمس بواقع درجة واحدة فقط، لتصل درجة الحرارة على القاهرة لنحو 34 درجة اليوم، بعد أن كانت 32 درجة بالأمس، مطمأن المواطنين بأنه اعتبارًا من الغد ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لتصبح 33 درجة غدًا و32 درجة السبت المقبل.



وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحذر، خاصة سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات، حفاظًا على أرواح أبناءنا الطلاب.



ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات باتباع تعليمات المرور، وإضاءة الأنوار الأمامية والخلفية باستمرار وخاصة إضاءة الانتظار، وتقليل السرعة، وترك مسافة بين السيارة الأمامية، وحال انعدام الرؤية يرجي الوقوف على يمين الطريق مع إضاءة الأنوار حفاظًا على الأرواح لحين وضوح الرؤية.



ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت في بيان لها بالأمس أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل علي السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار على الوجه البحري والقاهرة حار، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

