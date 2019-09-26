انطلاق الدورة الخامسة لملتقى الأديان تحت عنوان "هنا نصلى معاً"

انطلق ملتقى الأديان فى دورته الخامسة تحت عنوان "هنا نصلى معاً" بمجمع الأديان، الذى أقامه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الـ12 ضمن فعاليات المهرجان.

وقد لاقت الدورة الخامسة لملتقى الأديان نجاحاً كبيراً منقطع النظير، شارك فيها مجموعة من الدول الى جانب مصر وهى " بنجلاديش- كونغوكنشاسا- المغرب- رومانيا- الأردن- كونغوبرازفيل- اليونان- تنزانيا- الجزائر- اثيوبيا- - فرنسا- البوسنه- السودان- باكستان- اندونسيا" حيث شدا الجميع فى قداس صوفى كونى امتزجت فيه الأسطورة بالواقع وتناغمت الأصوات وتوحدت لتؤكد على لحظة التواصل الإنسانى وعمق مفهوم الأديان بمعناها الكونى ، لتخلق عالماً أوسع أفقاً وأكثر رحابة فى معزوفة كونية لتؤكد ان الروح والوجدان النابعان من جوهر الأديان قادران على العيش فى وطن بلا حدود وترسيخ أسس التعايش وإبراز سماحة الأديان والحوار الحضارى بين أتباعها وإعلاء قيم المواطنة والعيش المشترك.

جدير بالذكر ان الدورة الخامسة لملتقى الأديان أقيمت تتويجاً لنجاح المشروع الذى أقامه الفنان انتصار عبد الفتاح بسانت كاترين لمدة ثلاث سنوات متتالية ثم انتقل فى دوته الرابعة والخامسة لمجمع الأديان بالقاهرة.







