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نيمار يهرب من باريس سان جيرمان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
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نيمار يهرب من باريس سان جيرمان
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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يخطط نيمار داسيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان من الهروب من جحيم ناديه بالرحيل المجاني بعد الخسارة أمام ستاد ريمس بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب حديقة الأمراء.

 

وزادت الخسارة من حجم المشكلات التي يواجهها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمن خاصة أن فريقه تلقى خسارته الثانية في 7 جولات، بعدما خسر في الجولة الثانية أمام رين 1-2.

 

ويعيش النادي الفرنسي تحت ضغط كبير، بسبب الأزمة القائمة مع نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني مجانًا.

 

ورغم محاولات تمسك سان جيرمان باستمرار اللاعب البرازيلي وانتهاء فترة الانتقالات، إلا أن نيمار بدأ يسلك طرقاً أخرى للتخلص من جحيم النادي الفرنسي، حيث ينوي الرحيل دون مقابل عقب نهاية الموسم بالاستفادة من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسمح للاعب الرحيل عقب مرور 3 أعوام من عقده مع الفريق.

 

رد نيمار عملياً على انتقادات جمهور النادي الباريسي، وأنقذ اللاعب البرازيلي فريقه في آخر مباراتين، بإحرازه هدفاً في الوقت القاتل في مرمى ستراسبورج في الدقيقة 92، ليحقق الفريق فوزاً صعباً، ثم كرر نيمار الأمر نفسه وأحرز هدفاً في الدقيقة 87 في مرمى ليون.

 

ويواجه الخليفي انتقادات دائمة من الصحافة الفرنسية بسبب التجاوزات التي يقوم بها من ناحية الانفاق الكبير على الصفقات التي يبرمها النادي الباريسي، بهدف المنافسة على دوري أبطال أوروبا، بينما فشل الفريق في تجاوز دور 8 في البطولة القارية في الأعوام الأخيرة، كما بدأ النجوم في الشعور بفشل مشروع النادي في المنافسة قارياً، حيث رحل الفرنسي أدريان رابيو إلى يوفنتوس مجاناً، ويسير على الطريق نفسه، نيمار الذي لم ينجح في الموسم الحالي، ولكن رحيله أمر مفروغ منه دون شك.


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