MAD Solutions تشارك بأربعة أفلام في مهرجان أيام فلسطين السينمائية

تتواجد شركة MAD Solutions في مهرجان أيام فلسطين السينمائية الذي سيقام من 2 إلى 9 أكتوبر بأربعة أفلام من توزيعها وهم فتوى للمخرج محمد بن محمود، ولا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، والحلم البعيد للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي، وعالسكة للمخرجة أريج السحيري.

أيام فلسطين السينمائية هي فعالية ينظمها فيلم لاب، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة في إحياء الثقافة السينمائية في فلسطين.

عن فيلم فتوى

تدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقي مصرعه في حادث دراجة نارية. يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه. يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته.

وكان فتوى قد حصل على 18 جائزة من مهرجانات دولية عربية، والفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي، ومن إنتاج فنون التوزيع (تونس) - لي فيلم دي فلوف (بلجيكا)، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن الحلم البعيد

أحداث الفيلم تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وكان الفيلم قد حصل على الجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهو من إنتاج رومان رويتمان (شركة مونوكل - ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو- مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت - ألمانيا)، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.‎

عن فيلم لا أحد هناك

تدور أحداثه في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، ومن توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.

عن فيلم عالسكة

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الطريق ويتناول جانب من حياة العاملين والعاملات بالسكك الحديدية في تونس، فبينما يقود أبطال الفيلم القطارات العتيقة، يدافعون عن حقهم في الاختيار بغض النظر عن المخاطر. يحتفي الفيلم بالكرامة والأمل والصمود من خلال فضح واستنكار الفساد والتراخي في أداء العمل.

والفيلم حاصل على جائزة الجمهور من مهرجان Filmer Le Travail بوانييه بفرنسا وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان مونبيلييه الدولي لسينما البحر المتوسط بفرنسا. وهو من إخراج أريج السحيري، ويقدم في الأدوار الرئيسية عفاف عبدلي، أحمد مراد، عصام الدين فيتاتي، خالد غربي، وإنتاج نوماديس إيماج وزينة للأفلام، بالاشتراك مع آكا للأفلام، وقناة الجزيرة الوثائقية، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.