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فينيسيوس يكشف سبب بكائه بعد هدفه في أوساسونا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
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فينيسيوس يكشف سبب بكائه بعد هدفه في أوساسونا
بكاء فينيسيوس
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الفجر الرياضي
 
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أوضح البرايلي الواعد فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، السبب في دخوله بنوبة بكاء بعد هدفه في شباك أوساسونا، خلال مباراة الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 لـ"الليجا".

قال فينيسيوس: "بكيت لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء عقب إصابتي، تأخرت في استعادة مستواي السابق، لم أكن سعيداً، اليوم كنت أكثر هدوءاً، ولا يوجد حالة أفضل من هذه قبل مباراة الديربي.

وتابع: لم أعتد خوض مباريات كثيرة دون التسجيل، نعم لم أكن أقدم المستوى المطلوب، ومتفهم صافرات الاستهجان".


وأكد اللاعب الشاب أنه يتدرب كثيراً على مدار الموسم، ويبذل مجهوداً وفيراً في التدريبات من أجل استعادة مستواه السابق.

واختتم: "خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءاً، سعيد بالعودة للاستمتاع على ملعب البرنابيو".
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