وزارة الداخلية تنظم زيارة لوفد من الإذاعيين الأفارقة

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استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في ( قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة ) وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وتفقد الإذاعيون ( الوافدون من عدد 13 دولة إفريقية ) الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها، والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمني بالبلاد في إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة، وإحاطة الرأي العام علمًا بجهود الوزارة في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.



وكما تفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلًا عن استديوهات التصوير والتسجيل الصوتى المتطورة التي تم استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشيًا مع ما يتم من تطوير للرسالة الإعلامية وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.



وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية التي تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.



كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.