24 مشروع مياه بتكلفة 3 مليارات و14 مليون جنيه (صور)

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أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية طفرة غير مسبوقة في مجال مياة الشرب، حيث تم تنفيذ 12 مشروع مياة شرب بتكاليف إستثمارية 3 مليارات و14 مليون جنيه.



والمشروعات عبارة عن توسعات مياة أبوحمص واستكمال شبكاتها بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 370 مليون جنيه، ومحطة مياة شبراخيت بطاقة 68 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 123 مليون جنيه، ومد خطوط المياة لتغذية 44 قرية بمياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة 412 مليون جنيه، كما تم تنفيذ عدد 2 وحدة مياة مدمجة نقالي لتغذية منطقة الرحمانية "المجد" وكفرالدوار "رأس كاوتش" والمناطق المجاورة بطاقة 5000 متر مكعب يوم لكل محطة بتكلفة 60 مليون جنيه.



بالإضافة إلى توسعات مياة النوبارية بطاقة 34 68 متر كعب يوم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياة إدفينا بطاقة 34 68 متر مكعب يوم بتكلفة 80 مليون جنيه، ومحطة مياه بدر بطاقة 43 86 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 175 مليون جنيه، ومحطة مياة المحمودية بشبكاتها بطاقة 86 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 220 مليون جنيه، ومحطة مياة وشبكات العباسي بالدلنجات بطاقة 60 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 400 مليون، وخط مياة الطرانة بحوش عيسى بتكلفة 46 مليون جنيه.



كما يتم تنفيذ 12 مشروع مياة شرب آخرين يتم تنفيذهم بتكاليف مليار و14 مليون جنيه، جارٍ الانتهاء منهم، وتذليل المعوقات أمام عدد 8 مشروعات مياه شرب بمراكز أبو حمص وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى واجهت بعض العقبات خلال التنسيق وتم دفع العمل بهم.



كان اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، قام بتفقد توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار بطاقة 500 لتر في الثانية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 99%، وجارٍ إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، والمقرر الانتهاء منها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري لخدمة قرى سيدي غازي وكوم البركة وتوابعهما.



والمحطة تتكون من 8 مبانٍ معمارية، ومأخذ من ترعة المحمودية، وعنبر مياة عكرة، وبئر توزيع، ومبنى مروقات، ومبنى مرشحات، وخزان أرضي، وعنبر مياة مرشحة، ومباني ملحقة للديزل والمحولات بتكلفة 135 مليون جنيه.



وقام "مرزوق" بتفقد أقسام المحطة ووجهت بسرعة نهو الأعمال المتبقية وعمل الصيانة الدورية المستمرة لديزل الكهرباء، وذلك في إطار متابعة كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية المنفذة بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على حجم الأعمال وموقفها التنفيذي ورصد المعوقات التي تعوق إنهائها ودفع العمل بها.



كما أكد الدكتور سامي عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن تم البدء في تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد بمركز ومدينة كوم حمادة، في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومصنع الطائرات بتكلفة نحو 55 مليون جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية البحر بكوم حمادة مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 10 كيلو متر وخط طرد بطول 2 كيلو متر قطر 300 ملليمتر بتكلفة حوالي 30 مليون جنية لخدمة 10 آلاف نسمة وأن مشروع صرف صحي قرية محلة أحمد مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 8 كيلو متر وخط طرد بطول 4 كيلو متر قطر 250 ملليمتر بتكلفة تقدر بمبلغ 25 مليون جنيه لخدمة 12 ألف نسمة.