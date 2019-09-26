تفاصيل حفل مايا دياب الجديد في مصر



رسالة مايا لسيمون الأسمر

نعت الفنانة مايا دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" المخرج سيمون الاسمر، حيث كتبت:"‏صعبة أوصف شعوري الحزين، قدام محبتك الكبيرة اللي ما وقفت تغمرني فيها، اليوم أنا كيف فيّي أغمرَك واتذكرك..غير بالصلاة وبالذكريات الحلوة وبالملاحظات اللي ما حدا غيرك شافن وبيشوفن.. بعد في كتير إشيا قولن بس حزني مانعني..الّله يرحمك يا مبدع ..‎#سيمون_اسمر"



وتوفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية.



لمحات من حياتها الشخصية

قامت بدراسة الإعلام في الجامعة اللبنانية، اشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج" ستوديو الفن"، فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء، انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لماس كهربائي، فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012، وهى متزوجة من رجل الأعمال "عباس ناصر" ولديهما طفلة تدعى كاي،قامت بالتمثيل فى فيلم 'أسد وأربع قطط"،مسلسل" كلام نسوان".



مايا تهنئ نيكولا جبران بعيد ميلاده

حرصت مايا مؤخرا على تهنئة مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة لها تجمعها بنيكولا، وذلك عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "عيلتنا مش نحن من نختارها إنّما منخلق فيا، أمّا أنت أخيّ، أنا اخترته وفخورة فيه وبنجاحه وبمحبته، وإنت جزء لا يتجزأ من مسيرتي ونجاحي، خوفك عليا ما بيخلص، بحبك قد الدنيا وبعدها".



نشرت الفنانة مايا دياب مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو ظهرت فيه وهى ترقص فى شوارع جزر البهاما خلال رحلتها الصيفية، وعلقت مايا دياب على الفيديو قائلة : "حلو السفر والأحلى إنك تحس حالك حر تمامًا على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه.. أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية .. انشالله تحبوا الفيديو".

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفلا غنائيا كبيرا وذلك بأحد فنادق طابا فى يوم 9 نوفمبر القادم وذلك ضمن حفلات 2019.وأحيت مايا فى أغسطس الماضى حفلا غنائيا فى قبرص، يُشار أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها مؤخرا على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.