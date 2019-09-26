"الجزار" يفتتح مشروع 110 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالعاشر



ورافق الوزير، المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لشئون المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.





وتعمل الوزارة على تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بالمدينة، وميداني الكفراوي والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبو بكر الصديق بمركز المدينة، وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة.



جاء ذلك بالتزامن مع انطلق فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 24 بأرض الفروسية بمركز بلبيس تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب بالشرقية والقيادات التنفيذية والقنوات الفضائية ورجال الصحافة والإعلام.



وأوضح المحافظ أن المهرجان يتضمن مسابقات لجمال الخيول العربية ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة والغير مسجلة من الأناث والذكور على مدار اليومين الخميس والجمعة ليمنح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.



وكانت محافظة الشرقية قد انتهت من التجهيزات والإستعدادات النهائية لإنطلاق فاعليات المهرجان والذي يمثل حدثًا رياضيًا وسياحيًا هامًا تتميز به محافطة الشرقية.



وعلى صعيد أخر ألقت الأجهزة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، لقيامهم بسرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح، وتبين ارتكابهم 4 وقائع سرقات، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة أبوحماد من أحد المواطنين، بقيام عدد من الأشخاص مجهولين، باعتراض طريقه بدائرة المركز وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، وضم ضباط مباحث أبوحماد، برئاسة المقدم محمد درويش، رئيس مباحث المركز، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتبين قيام كل من " محمود ف ك" 34 سنة شهرته مشرط مقيم مركز الزقازيق و، يسري م ال " 30 سنة مقيم مركز الزقازيق، و" أحمد ك ع ح" 28 سنة مقيم مركز الزقازيق، و" محمد ز " 28 سنة من أبوصوير و" هاني إ أ م" 43 سنة مقيم أبوحماد، و" أحمد ن س" 25 سنة مقيم منيا القمح، و" محمد ع ع" 32 سنة مقيم مركز الزقازيق، جميعهم لهم معلومات جنائية، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من مستقليها تحت تهديد السلاح.



وتمكن فريق البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام، بقيادة اللواء ماجد الأشقر، مدير فرع الأمن العام بالشرقية، من ضبط المتهمين، وتبين إرتكابها 4 وقائع سرقة سيارات تحت تهديد السلاح من أبوحماد والهرم بالجيزة، وسيارتين من الساحل بالقاهرة، وتم التحفظ علي المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.



وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.



افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منذ قليل، مشروع 110 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتفقد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة ومتابعة معدلات تنفيذها وعلى رأسها أعمال تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي.وسلم الوزير 30 وحدة إسكان اجتماعي، ضمن مشروع تنفيذ 2200 وحدة إسكان، في 110 عمارة سكنية، بغرب الحي العاشر بالمدينة، بتكلفة 383 مليون جنيه.