الأربعاء المقبل.. انطلاق المؤتمر الدولي "الثقافة والإعلام اتجاهات حديثة" بالأكاديمية العربية

Advertisements

تنظم كلية اللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "الثقافة والإعلام اتجاهات حديثة"، وذلك في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2019، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، ومقرر المؤتمر الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام.



فعاليات المؤتمر تتضمن حلقات بحثية علمية وموائد مستديرة وورش عمل، يشارك فيها كبار الباحثين بجامعات مصر والوطن العربي.



كما يناقش المؤتمر عدد من الجلسات تحت عنوان "الدراسات البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية" و"الاتجاهات الحديثة في الدراما" و"الإعلام الرقمي" والدراسات اللغوية ".



يهدف هذا المؤتمر: الذي تنظمه كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، الى إتاحة الفرصة للباحثين، من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، لخلق حوار ترتكز جوانبه على استكشاف العلاقة الوثيقة بين الثقافة والإعلام وإنعكاس تلك العلاقة على مجالي الإنسانيات والعلوم المجتمعية.



وتدور محاور المؤتمر: حول التكامل والتواصل بين الثقافة والإعلام واللغة، والاتصال والإعلام الحديث، والإعلام الرقمي، والتنوع الثقافي والأدب، والإعلام، والأخلاقيات والثقافة الإعلامية، والتطويع الأدبي، والعروض الفنية والأخبار الكاذبة، والمعلوماتية والدراما التلفزيونية، والهوية القومية، والترجمة، والإعلام، والثقافة.

