20 مارس.. "هندسة شبين" تنظم المؤتمر الدولي الثالث للكلية

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تنظم كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم المؤتمر الدولي الثالث للكلية والحادي عشر للتنمية البيئية المستدامة، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية في 20 من مارس 2020.



ويناقش المؤتمر العديد من المحاور الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة وتطبيقات النانو تكنولوجي وهندسة القوى الكهربائية والميكانيكية والإنشائية والمدنية والمعمارية والبيئية والفيزيائية الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم الحاسب والميكاترنيات وهندسة الطيران والهندسة الطبية والبحرية كافة المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة.



ومن المقرر استلام ملخص الأبحاث المقدمة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر القادم واستلام الأبحاث كاملة في 28 من ديسمبر القادم، على أن يتم قبول الأبحاث في الصورة النهائية في منتصف يناير 2020.



المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور علوي الخولي عميد الكلية ورئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ومقرر المؤتمر الدكتور أشرف زين الدين وكيل الكلية للدراسات العليا وسكرتير عام المؤتمر.



ويشارك في أعمال اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر الدكتورة عزة لاشين عميد الكلية السابق والدكتور خالد حيزة والدكتور محمود الشيخ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.