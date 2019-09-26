زيدان يوجه رسالة أمل لكل لاعبي ريال مدريد

زين الدين زيدان لا ينزعج من حقيقة أن ريال مدريد يتصدر الدوري الأسباني بعد الفوز 2-0 على أوساسونا مساء الأربعاء، جعلهم يبتعدون عن القمة، لكن المدرب الفرنسي يعلم أن الوقت لم يحن بعد للتفكير في مركزنه.





وقال زيدان للصحافة "نحن متصدرين، ولكن هذا لا يعني شيئاً المهم هو أننا نستمر في هذا المسار علينا أن نؤمن بما نفعله سيكون لدينا أوقات معقدة".





"سُئل زيدان عما إذا كان شجاعًا لتدويرر الفريق ، لكن رده كان رافضًا إلى حد ما لأنه دعم فريقه وقال: "لا .. سأعول على اللاعبين الـ 25 سأقوم بالاعتماد على الجميع".





وتابع: "سرق فينيسيوس جونيور ورودريجو العرض بأهدافهم وانضم زيدان إلى لوكاس فاسكويز بالإشادة بالزوج البرازيلي.





وأكد: "أنا سعيد لهم" ، أوضح قائلاً: "في بعض الأحيان ننسى أنهم كلاهما مراهقان ورأينا عاطفة التهديف في ملعب سانتياغو لقد أحببت سيطرة رودريجو ، وكان تسجيل أهداف فينيسيوس مهمًا جدًا لذا فهو سعيد جدًا.





"كانت مدريد ضيقة وصغيرة بشكل دفاعي ، وأخيراً أبقت على ورقة نظيفة ، مما أسعد المدرب، و هذا ما كنا نبحث عنه أعتقد أننا أفضل ، وسنحاول مواصلة هذا الطريق.





وأضاف زيدان: "عندما لا تكون لدينا الكرة ، فإن الجميع يشعرون بالقلق من استعادتها وبعدها بالكرة نعرف الجودة التي لدينا، وثم الضغط على ما تغير لإلهام التحسن الأخير في الشكل ، لم يهدأ زيدان كثيراً.





وأوضح المدرب "ما تغير هو أننا نؤمن بما نقوم به بالهدوء والعمل ، تتحقق الأمور نحن في البداية ، لم نكن في وضع سيء للغاية ولا نحن جيدون الآن.





واختتم زيدان حديثه: يجب أن نستمر في العدوانية والدفاع عندما يتعين علينا الدفاع"