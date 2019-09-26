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أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
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أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو
برشلونة وريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

 

 

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.

 

 

 

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