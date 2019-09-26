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الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
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الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بمسمى (طاقم طيران Cabin Crew) من حملة الثانوية العامة فما فوق، وفق التالي:

وكانت الشروط كما يلي:
1- سعودية الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
3- درجة لا تقل عن 47 في اختبار اللغة الإنجليزية قياس (STEP).
4- عمر المتقدمة ما بين 20 إلى 30 سنة (التقويم الميلادي).
5- اللياقة الطبية الجيدة.

» المستندات المطلوبة:
1- السيرة الذاتية.
2- بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل .
3- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل .
4- شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي أعلى موضح فيه المعدل الإجمالي – المعدل التراكمي .
5- إرفاق معادلة من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.
7- إرفاق ما يثبت درجة اختبار (STEP) من قياس.

ملاحظة: بعد اجتياز الفحص الطبي يطلب من المرشحة، برنت من موقع (أبشر) يوضح خلو المتقدمة من المخالفات المرورية أو التزامات مالية أخرى.

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