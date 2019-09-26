الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء





أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بمسمى (طاقم طيران Cabin Crew) من حملة الثانوية العامة فما فوق، وفق التالي:





وكانت الشروط كما يلي:

1- سعودية الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3- درجة لا تقل عن 47 في اختبار اللغة الإنجليزية قياس (STEP).

4- عمر المتقدمة ما بين 20 إلى 30 سنة (التقويم الميلادي).

5- اللياقة الطبية الجيدة.





» المستندات المطلوبة:

1- السيرة الذاتية.

2- بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل .

3- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل .

4- شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي أعلى موضح فيه المعدل الإجمالي – المعدل التراكمي .

5- إرفاق معادلة من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

7- إرفاق ما يثبت درجة اختبار (STEP) من قياس.





ملاحظة: بعد اجتياز الفحص الطبي يطلب من المرشحة، برنت من موقع (أبشر) يوضح خلو المتقدمة من المخالفات المرورية أو التزامات مالية أخرى.



