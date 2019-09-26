قطر تحاول إحياء حزب البشير مجددا في السودان
قال القيادي بحزب الأمة في السودان، فتحي حسن عثمان إنه لا يستبعد حصول "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير على دعم من دول مثل قطر وتركيا ليعود إلى الساحة السياسية مجددا بعد أن أطاحت به ثورة شعبية في أبريل الماضي.
وأضاف عثمان في مقابلة مع "العربية.نت"
أن الأحزاب السياسية في البلاد ستتضامن في الأيام المقبلة لتحث مجلس السيادة والحكومة
الانتقالية لحظر حزب المؤتمر الوطني.
كما أشار إلى أن قوى الثورة في السودان،
وقعت في خطأ كبير بعدم حظرها لحزب المؤتمر الوطني المثير للقلاقل في المنطقة.
تحديات الحكومة
أعلن حمدوك، أن الحكومة تبدأ أولويات الفترة
الانتقالية بإيقاف الحرب وبناء السلام، كما أن المرحلة الانتقالية تفتح الطريق للوصول
إلى السلام والالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".
يعتبر أبرز تحديات الحكومة هو النهوض باقتصاد
السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين، كما يجب علي الحكومة العمل لرفع العقوبات
الدولية التي أضرت بالنمو الاقتصادي وعطلت جذب المستثمرين الأجانب، قد رفعت الولايات
المتحدة الحظر على السودان في 2017 مع إبقاء السودان في لائحتها السوداء "للدول
الداعمة للإرهاب" بسبب دعم السودان لتنظيم
القاعدة خلال فترة حكم البشير.
خطة إنقاذ
أعلنت الحكومة السودانية عن خطة إنقاذ مدتها
9 أشهر، تعتمد على شقين في معالجة اختلال الاقتصاد السودان، حيث تقوم الخطة علي شقين
الأول: توفير الاحتياجات اليومية من وقود وخبز ودواء، والثاني: معالجة الاقتصاد حيث
تصل الديون الخارجية إلى أكثر من 58 مليار دولار.
ترشيد الإنفاق طبقت حكومة السودان إجراءات لترشيد الإنفاق
الحكومي بعد فترات الانفلات الشديد خلال فترة حكم الرئيس الاخواني عمر البشير والتي
استمرت لمدة 30 عاما، تميزت بعمليات فساد مالي ضخمة، والتي تفوق خسائرها المباشرة تريليون
دولار.
ترشيد الإنفاق
طبقت حكومة السودان إجراءات لترشيد الإنفاق
الحكومي بعد فترات الانفلات الشديد خلال فترة حكم الرئيس الاخواني عمر البشير والتي
استمرت لمدة 30 عاما، تميزت بعمليات فساد مالي ضخمة، والتي تفوق خسائرها المباشرة تريليون
دولار.
- السودان: عجز ميزانية الدولة 3.3% واتجاه لإلغاء دعم البنزين
- المعارضة السودانية توجه بيانا عاجلا إلى البشير
- 6 محطات في حياة الرئيس السوداني المخلوع
- المجلس العسكري السوداني يبعد حزب البشير عن الحكومة الانتقالية
- الإمارات والبحرين يهنئان السودان بتشكيل حكومة جديدة
- الحكومة السودانية تعلن عن برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر
- الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر
- السودان يسير على الطريق الصحيح.. تعرف على إنجازات حكومة "حمدوك"
- الحكومة توقع اتفاقية لإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم