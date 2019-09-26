تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في أسواق الإسماعيلية

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الخميس، 26 ـ 9 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 5 الى 7 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات، والعنب من 5 الي 8 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 10 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.



استقرار أسعار الخضروات



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 13 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



فوائد ثمار الجوافة لجسم الإنسان



فوائد ثمرة الجوافة عديدة لعلاج الكثير من الأمراض ومنها: تعمل على الوقاية من نزلات البرد، ويعمل على الوقاية من أعراض البرد بشكل خاص لدى الأطفال، وتعمل على الوقاية من السُعال ويعمل أيضًا على علاجه والتخفيف من حدته، وتعمل على علاج مرض الإسقربوط ويقي منه، وتعمل على مُعالجة الجروح والحد من آلام الأسنان.



ثمار الجوافة تحمي جسم الانسان من السرطان



كما تعمل ثمار الجوافة على وقاية الجسم من خطر السرطان، وتعمل على وقاية الجسم من خطر الأمراض القلبية، وتُعتبر من أكثر الفاكهة المُفيدة لعلاج حالات الإسهال، وتُعتبر مُفيدة لتقوية البالغين والمرأة الحامل، فهي تُعتبر كمُكمِل غذائي، وينصح بها الأطباء، وتُعتبر نسبة السُكريات الموجودة بداخلها مُنخفضة إلى حدٍ ما، وهذا الأمر يجعلها مُلائمة بشكل أكبر لمرضى السُكري عن باقي أنواع الفاكهة، وُعتبر من أكثر الفواكه التي تعمل على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، وخاصة A،B،C ونسبة كبيرة من الماء التي تُساهم في الوقاية من المشاكل في الجلد.



أهم الفيتامينات المتواجدة في ثمار الجوافة



وتعمل ثمار الجوافة على التخلص من الوزن الزائد، فتُعتبر الجوافة من الثمار التي تحتوي على سعرات حرارية بشكلٍ قليل، لذلك فهي تُعتبر الفاكهة المثالية للتخسيس ويتم ذلك دون المساس بالفيتامينات الموجودة داخل الجسم، وتُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تُساعد في التخلص من الكولسترول الضار بالجسم LDL، وزيادة نسبة الكولسترول المُفيد للجسمHDL. تُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تَعمل على الحفاظ على ضغط الدم من الارتفاع، وتعمل على تنظيم الضغط بالدم.

