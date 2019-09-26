الإفتاء تحذر: إيواء الإرهابيين مشاركة لهم في إفساد الأرض



وأكدت الإفتاء عبر الفيديو، أن النفس البشرية في دين الله مكان مرموق ومقدس، والمساس بها يمثل عدوان على الناس جميعا، حيث جاء دين الله لرعاية الأموال والأنفس والأعراض، فلا يقنعوك أنهم يقتلون ابتغاء رضوان الله.



ونوهت دار الإفتاء، أنه شرعا يجب على المجتمع بكافة أفراده، وطوائفه، ومؤسساته، الوقوف أمام هؤلاء البغاة الخونة الخوارج، وصد عدوانهم كل حسب سلطته، حتى لا نقع تحت وعيد رسول الله – صل الله عليه وسلم – الذي يقول فيه: "لعن الله من آوى محدثُا".



هذا وتبث دار الإفتاء رسائل للمواطنين عن الأحداث الجارية، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، حيث كانت قد وجهت رسالة لطلاب العلم مؤخرًا بالتزامن مع بداية العام الدراسي، تنصحهم فيها وتوجههم بأنهم بناة المستقبل، ويجب أن يعملوا على رفعة أوطانهم، وخلق مستقبل أفضل لأنفسهم ولبلدهم، كما تقدم الافتاء بثا مباشرا من خلال علمائها للرد على أسئلة المتابعين.

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بطريقة الرسوم المتحركة، يكشف خطورة التستر على الإرهابيين.وأوضح الفيديو، أن التستر على الإرهابيين، وإيوائهم، والسعي لهروبهم من العدالة يعد مشاركة في جريمة الإرهاب والتستر في الإفساد في الأرض، حيث حذرت الإفتاء من تصديق من يكذب على شرع الله بقوله إن مساعدة المجرمين والسفاحين إعانة على الجهاد في سبيل الله.