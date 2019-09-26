بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 إثر حادثي سير ببني سويف

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، في حادثي سير، الأول اثر تصادم سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال المحافظة، والثاني اثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة.



وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية ببني سويف، إخطارًا بإصابة 9 عمال فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمد أحمد محمد ٢١ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد بهنساوى إبراهيم ٢٢ سنة مصابا بجرح بالجبهه حوالى ٣سم، هشام سمير محمد ٢٦ سنة مصابا بجرح بالقدم حوالى ٤سم، طلعت فتحى نمر ٢٤ سنة مصابا بسحجات بالجسم، حماده أحمد طه، ٣٠ سنة مصابا بكدمات متفرقه بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية كوم النور التابعة لمركز ببا.



كما نقلت سيارات الإسعاف خالد محمد عبد الله ٢٣ سنة، مقيم بمركز ببا مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد أنور طلعت ٢٣ سنة، مقيم بمركز ببا مصابا بسحجات بالجسم، طارق محمد عبد الله ٢٢ سنة مقيم بمركز ببا مصابا بجرح بالوجه حوالى ٢ سم، إبراهيم ربيع حبشى ٢٨ سنة، مقيم بقرية سنور مصابا بجرح بالرأس حوالى ٢ سم وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وفي سياق آخر، تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية، إخطارًا بوفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال بنى سويف.



وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إلى محل الواقعة وتم نقل الثلاثة جثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى وهم أشرف وجيه قرنى 19 سنة ومقيم بقرية ونا القس، محمود معوض عطوه 19 سنة ومقيم بقرية أبو صير، رمضان حمدى رمضان 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.



وتم نقل المصابين وهم نبوى منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحى 19 سنة ومقيمان بقرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة ومقيم بقرية أبويط، محمد عبد الله محمد إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإهخطار النيابة العامة.

