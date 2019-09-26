بكاء نجم ريال مدريد ردا على الجماهير (صور)
تأثر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وبكى خلال احتفاله بهدفه ضد أوساسونا خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.
وافتتح فينيسيوس التسجيل لريال مدريد في المباراة، وظهر تأثره أثناء الاحتفال،
حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس تلقى صافرات غاضبة من
الجماهير خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، لأول مرة منذ انضمامه لريال مدريد، وذلك
بسبب عدة أخطاء وقع فيها على أرض الملعب.
ووضع فنيسيوس حدا لصيامه عن التهديف منذ فبراير بتسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت
الشباك من عند حافة منطقة الجزاء في الشوط الأول.
ويعد هذا الهدف هو الأول للبرازيلي الشاب هذا الموسم مع ريال مدريد والذي أصبح
ورقة بديلة على دكة البدلاء في ظل وجود الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين وهازارد.
وقال اللاعب البرازيلي الواعد إن "الأمور كانت صعبة بعض الشيء" عقب
الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي من أجل استعادة مستواه".
وأكد فينيسيوس (19 عاما) في تصريحات عقب اللقاء "بكيت لأن الأمور كانت
صعبة بعض الشيء عقب إصابتي.. تأخرت في استعادة مستواي السابقو ولم أكن سعيدا".
وشدد اللاعب الشاب أنه يتدرب "كثيرا" على مدار الموسم، ويبذل مجهودا
كبيرا في التدريبات من أجل الوصول لمستواه السابق.
وأتم فينيسيوس: "خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءا.. سعيد بالعودة للاستمتاع
على ملعب البرنابيو".
وقفز ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة
عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل مواجهتهما في قمة العاصمة الإسبانية باستاد
واندا متروبوليتانو السبت المقبل.
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