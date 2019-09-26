ماذا قال ميسي عن فاتي؟

وجه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نصيحة لجوهرة النادي الإسباني القادمة بقوة أنسو فاتي.









وأشاد ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بقدرات نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي قائلًا "أنه لاعب رائع ويمتلك جميع مقومات النجاح ليصبح أفضل".









وأوضح ميسي خلال تصريحاته الصحفية، أنه معجب بقدرات أنسو فاتي نظرًا لعمره الصغير، ويحاول دائمًا مساعدته للتطوير من قدراته.









وطالب ميسي من الجميع بضرورة الصبر على فاتي وعدم تحميله فوق طاقه، مؤكدًا أنه لا يجب أن ينسى أحد بأن فاتي ما زال في عمر الـ16 عامًا.









وأضاف ميسي: "أتمنى أن يستمتع فاتي بلعب الكرة وألا تؤثر عليه الضغوطات الإعلامية والجماهيرية، حتى يتمكن من المنافسة على أفضل لاعب في العالم لاحقًا".









وكان فالفيردي قد بدأ في الاعتماد على فاتي، النجم الإسباني من أصل غينيا الإستوائية، خاصة في غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وأظهر اللاعب قوة هجومية كبيرة بعد تمكنه من تسجيل أككثر من هدف ومساهمة فريقه في تخطي بعض الصعوبات الهجومية رغم سنه الصغير.









إصابة ميسي وتأكد غيابه عن مباراة خيتافي









أكدت تقارير صحفية إسبانية، على غياب ليونيل ميسي عن صفوف البلوجرانا في مباراة خيتافي القادمة ببطولة الدوري، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".









وأوضحت التقارير أن ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، الأمر الذي يؤكد عدم لحاقه بمياراة خيتافي القادمة ببطولة الدوري، كما يصعب عليه اللحاق بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر يوم 2 أكتوبر المقبل الموافق يوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءًا بتقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.









يذكر أن ميسي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فياريال بالجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، خرج على أثرها من ملعب المباراة، ليحل الفرنسي عثمان ديمبلي بدلًا منه، في المباراة التي أنتهت بتفوق البلوجرانا بنتيجة هدفين دون مقابل هدف للغواصات الصفراء، ليعاني مجددًا من الإصابة على مستوى العضلات، عقب عودته من إصابة عضلية أخرى منذ فترة ليست بالطويلة.