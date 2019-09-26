"فان دايك": كتبت وصيتي وإنتظرت الموت
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
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السيد على
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كشف المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته، والتي كان يكتب فيها وصيته، منتظرا الوفاة، ودور والدته في تخطي تلك الأزمة.
وتحدث "فان دايك"، خلال تصريحات مع مجلة "فور فور تو" إنه تعرض لأزمة صحية كبيرة وهو في عمر الـ21 عاما، وكاد يفقد حياته بسبب تعرضه لأزمة والتهاب في الزائدة الدودية والتهاب الصفاق وعدوى في الكلى، وهي خليط من الأمراض والتي تؤدي عادة إلى وفاة أي شخص.
وقال المدافع الهولندي: "كنت أرى الأنابيب وهي معلقة في جسدي، ولم أشعر بأي شيء، كنت متعب بشكل كبير، وفي ذلك الوقت أسوأ السيناريوهات جاءت في عقلي".
وإختتم نجم الطواحين تصريحاتة: "إذا مت جزء من أموال سينتقل إلى أمي، هذه وصيتي، بالطبع لا أريد التحدث عن هذا الأمر، ولكن يجب علي القيام بذلك، فطبيعي كل شيء قد ينتهي في أي وقت من الأوقات".
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