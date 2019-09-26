مغردون يقارنون بين إطلالة "ميركل" والأميرة "ديانا" بالحجاب
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
Advertisements
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
ظهرت دوقة سوزكس وزوجة الأمير هاري، ميجان ماركل بالحجاب للمرة الأولى خلال زيارتها وزوجها لأقدم مسجد في دولة جنوب أفريقيا وهو مسجد Auwal بمنطقة Bo-Kaap.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من زيارة الثنائي للمسجد، وظهر ميجان مرتدية لغطاء الرأس بشكل جزئي، ضمن الزيارة التي شملت ترددهما على عدد من الجمعيات الخيرية بجنوب أفريقيا.
الأميرة ديانا ترتدي الحجاب
وعقب ذلك، انتشر على موقع تويتر صورة للأميرة ديانا ظهرت خلالها مرتدية أيضا للحجاب، في مقارنة بين إطلالتها بغطاء الرأس وإطلالة ميجان.
وقالت صحيفة ديلي أن الصورة المنتشرت للأميرة ديانا، ألتقطت لها خلال زيارتها لمسجد "بادشاهي" بمدينة لاهور بدولة باكستان عام 1991.
ونشرت العديد من اللقطات المميزة لميجان والأمير الإنجليزي من داخل المسجد، وكان منها صورة ظهرا بها وبرفقتهما مرشدة سياحية، تتحدث عن تاريخ المسجد وقصة تشييده.
الثنائي يزوران مجموعة من الأطفال
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال زيارة ميجان والأمير هاري، قام الثنائي، بزيارة مجموعة من الأطفال بمنطقة شاطئ Monwabisi Beach.
كما قامت بزيارة أكثر من جمعية خيرية، منها واحدة باسم Waves for Change، وهي جمعية تعمل لصالح الحفاظ على نظافة المحيطات وخلوها من المواد البلاستيكية الطافية.
وجمعية خيرية أخرى باسم Lunchbox Fund، وهي جمعية خيرية عام بدولة جنوب أفريقيا، تعمل على رعاية الأطفال المشردين، وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم حتى بلوغ مرحلة الجامعة.
وضمن زيارتهما للمسجد بجنوب أفريقيا، التقى الثنائي ميجان ماركل والأمير هاري، بالإمام الشيخ "إسمعيل لوندت"، وكبير الجالية الإسلامية بجنوب أفريقية السيد Mohamed Groenwald.
بالإضافة لعدد من الممثلين عن الديانات الأخرى المسيحية واليهودية، ومن اللقطات المميزة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل خلال زيارة الثنائي لمسجد Auwal، لقطة للحظة التي كان يستعد بها الأمير هاري لدخول المسجد بخلعه لحذائه وكانت ميجان تقف بجانبه حافية القدمين.
الثنائي يستمعان لتعاليم الدين الإسلامي
كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى، أثناء جلوسهما للاستماع لبعض من تعاليم الدين الإسلامي داخل المسجد من الإمام إسماعيل، وكيفية تواصل الجالية الإسلامية مع أطياف المجتمع الجنوب أفريقي، وكيفية تدعيم التواصل بين الجاليات بالعاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون والعاصمة الإنجليزية لندن لتوطيد ثقافة التسامح بين أطياف المجتمع الإنجليزي والجنوب أفريقي على نطاق دولي والحد من دعاة التطرف من الجانبين.
وأستقبل الثنائي مجموعة كبيرة من الجمهور الذي رحب بزيارتهما لجنوب أفريقيا، وهي تعد الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها ميجان ماركل بعد ولادتها لمولودها الأول.
Advertisements
- الأمير هاري يطلب من ضيوف عُرسه التبرع للجمعيات الخيرية بدلًا من تقديم هدايا
- أول صورة لفستان زفاف "ميجان ماركل".. والأمير هاري يدفع مبلغ ضخم!
- الصحف الإنجليزية تحتفي بالزفاف الملكي قبل يوم من إنطلاقه (صور)
- شاهد.. الظهور الرسمي الأول للأمير هاري وميجان ماركل بعد زواجهما
- مليون دولار قيمة إطلالات ميجان ماركل منذ ارتباطها رسميًا بالأمير هاري
- الأمير هاري يعود لأعماله الخيرية بعد مرور أقل من شهر على زفافه
- ميجان ماركل أثرت العائلة المالكة بملايين الدولارات
- ميجان ماركل تظهر بالحجاب للمرة الأولى خلال زيارتها لمسجد بجنوب إفريقيا (صور)
- ميجان ماركل ترتدي الحجاب خلال زيارتها لأقدم مسجد في جنوب أفريقيا
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر