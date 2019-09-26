مغردون يقارنون بين إطلالة "ميركل" والأميرة "ديانا" بالحجاب







ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من زيارة الثنائي للمسجد، وظهر ميجان مرتدية لغطاء الرأس بشكل جزئي، ضمن الزيارة التي شملت ترددهما على عدد من الجمعيات الخيرية بجنوب أفريقيا.





الأميرة ديانا ترتدي الحجاب



وعقب ذلك، انتشر على موقع تويتر صورة للأميرة ديانا ظهرت خلالها مرتدية أيضا للحجاب، في مقارنة بين إطلالتها بغطاء الرأس وإطلالة ميجان.



وقالت صحيفة ديلي أن الصورة المنتشرت للأميرة ديانا، ألتقطت لها خلال زيارتها لمسجد "بادشاهي" بمدينة لاهور بدولة باكستان عام 1991.



ونشرت العديد من اللقطات المميزة لميجان والأمير الإنجليزي من داخل المسجد، وكان منها صورة ظهرا بها وبرفقتهما مرشدة سياحية، تتحدث عن تاريخ المسجد وقصة تشييده.





الثنائي يزوران مجموعة من الأطفال



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال زيارة ميجان والأمير هاري، قام الثنائي، بزيارة مجموعة من الأطفال بمنطقة شاطئ Monwabisi Beach.



كما قامت بزيارة أكثر من جمعية خيرية، منها واحدة باسم Waves for Change، وهي جمعية تعمل لصالح الحفاظ على نظافة المحيطات وخلوها من المواد البلاستيكية الطافية.



وجمعية خيرية أخرى باسم Lunchbox Fund، وهي جمعية خيرية عام بدولة جنوب أفريقيا، تعمل على رعاية الأطفال المشردين، وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم حتى بلوغ مرحلة الجامعة.



وضمن زيارتهما للمسجد بجنوب أفريقيا، التقى الثنائي ميجان ماركل والأمير هاري، بالإمام الشيخ "إسمعيل لوندت"، وكبير الجالية الإسلامية بجنوب أفريقية السيد Mohamed Groenwald.



بالإضافة لعدد من الممثلين عن الديانات الأخرى المسيحية واليهودية، ومن اللقطات المميزة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل خلال زيارة الثنائي لمسجد Auwal، لقطة للحظة التي كان يستعد بها الأمير هاري لدخول المسجد بخلعه لحذائه وكانت ميجان تقف بجانبه حافية القدمين.





الثنائي يستمعان لتعاليم الدين الإسلامي



كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى، أثناء جلوسهما للاستماع لبعض من تعاليم الدين الإسلامي داخل المسجد من الإمام إسماعيل، وكيفية تواصل الجالية الإسلامية مع أطياف المجتمع الجنوب أفريقي، وكيفية تدعيم التواصل بين الجاليات بالعاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون والعاصمة الإنجليزية لندن لتوطيد ثقافة التسامح بين أطياف المجتمع الإنجليزي والجنوب أفريقي على نطاق دولي والحد من دعاة التطرف من الجانبين.



وأستقبل الثنائي مجموعة كبيرة من الجمهور الذي رحب بزيارتهما لجنوب أفريقيا، وهي تعد الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها ميجان ماركل بعد ولادتها لمولودها الأول.











ظهرت دوقة سوزكس وزوجة الأمير هاري، ميجان ماركل بالحجاب للمرة الأولى خلال زيارتها وزوجها لأقدم مسجد في دولة جنوب أفريقيا وهو مسجد Auwal بمنطقة Bo-Kaap.