أمازون تتعاقد على موسم ثالث مع نجوم مسلسل "Fleabag"





وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية التي ذكرت أن مؤلفة المسلسلة ونجمته "فيبي وولر"، وقعت عقد جديد مع شركة أمازون لطرح موسم جديد من المسلسل بقيمة 16 مليون جنيه استرليني سنويا.



وذكرت الصحيفة أنه مع إنتاج الموسم الثالث الجديد من المسلسل، سيتم عرضه حصريا على منصة البث التليفزيوني الخاصة بشركة أمازون Amazon Prime Video.





جوائز حصل عليها مسلسل Fleabag





وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم العديد من الأعمال التليفزيونية والمسلسلات البارزة، وكان أكثر المكرمين، مسلسل Fleabag، الذي حصد أربعة جوائز رئيسية خلال الحفل.



وكانت الجوائز التي حصدها المسلسل من جوائز إيمي، جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل كوميدي وحصدتها نجمة المسلسل "فيبي وولر بريدج، وجائزة أفضل إخراج التي حصدها مخرج المسلسل "هاري براد بير".



وكذلك جائزة أفضل نص تليفزيوني لمسلسل كوميدي، وحصدتها نجمة المسلسل ومؤلفته "فيبي وولر بريدج".





Fleabag من أبرز المسلسلات الكوميدية



ويعد مسلسل Fleabag، من أبرز المسلسلات الكوميدية التي عرضت على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وقدم لشاشة التليفزيون على جزأين، الموسم الأول عرض في 21 يوليو 2016، واستمر عرضه على مدار ستة حلقات حتى 25 أغسطس عام 2016.



والموسم الثاني عرض بداية من 4 مارس 2019، حتى 8 أبريل 2019، على مدارس ستة حلقات أيضا.





أبطال المسلسل



ويشارك في بطولة المسلسل فريق عمل كبير من النجوم، وهم نجمة المسلسل فيبي وولر بريدج، التي تجسد شخصية Fleabag، سيدة شابة تعيش في لندن.



ويشارك في البطولة "سيان كليفورد في ششخصية "كلير" شقيقة Fleabag، وأوليفيا كولمان، التي تجسد جدة Fleabag، وبيل باترسون الذي يجسد والد Fleabag، وبريت جيلمان الذي يسجد شخصية باسم مارتن، وهيو سكينر الذي يجسد شخصية باسم هاري، وبن ألديربدج الذي يجسد شخصية باسم أرشول جاي.



وكانت القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز إيمي كما يلي، وقد حصد "توني شلهوب" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي.

والنجمة "أليكس بورستين" حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي، وحصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي.



كما حصد أيضا مسلسل Fleabag جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي، وحصدت "فيبي وولر –بريدج" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي.





النجم "بيل هادر"



وحصد النجم "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي، وحصد برنامج RuPauls Drag Race جائزة أفضل برنامج مسابقات.

وحصدت "باتريشا أركويت" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل قصير، وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل قصير.



كما حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل تأليف لمسلسل قصير، وحصد "جاهريل جيروم" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير.

وحصد فيلم Black Mirror Bandersnatch جائزة أفضل فيلم تليفزيوني، وحصدت "ميشيل ويليامز" تحصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل قصير.



وأيضا حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير، وحصد برنامج Last Week Tonight جائزة أفضل تأليف لبرنامج منوعات.

وحصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل برنامج سكتش منوعات، وأيضا حصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات.





النجم "بيتر دينكليج"



وحصد النجم "بيتر دينكليج" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وحصد مسلسل Succession جائزة أفضل تأليف لمسلسل درامي.

وحصدت "جوليا جارنر" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل درامي، وحصد النجم "بيل بورتر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي.



وحصد مسلسل Ozark جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي، وحصدت "جودي كومر" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي، وحصد مسلسل Game of Thrones جائزة أفضل مسلسل درامي، كما حصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل كوميدي.







بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "Fleabag" خلال فعاليات حفل جوائز "إيمي"، بحصده للنصيب الأكبر من الجوائز، قررت شركة أمازون المنتجة للمسلسل التعاقد على موسم ثالث مع صناع العمل.