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سميح ساويرس عن المتظاهرين: "شوية عيال.. ومأجورين وبياخدوا فلوس"

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
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نعيم يوسف
 
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كشف سميح ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس مدينة الجونة، أنه يتم حاليا بناء أكبر مركز ثقافي خارج العاصمة الجديدة لأن العاصمة سيكون بها مركز قوي جدا، مشيرا إلى أنه في العام المقبل سيتم إقامة مهرجان الجونة في مكان "هيبقى تحفة".

ولفت "ساويرس"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مهرجان الجونة مثل الطفل الصغير الذي ينمو عام بعد عام، مشيرا إلى أنه يتحسن كل عام عن العام السابق، ويزيد الإقبال من خارج المنطقة.

وتابع، أن الأمور كانت تسير بشكل جيد، حتى وقعت الأحداث الأخيرة في مصر، موضحا: "كنا ماشيين هايل في كل حاجة لغاية ما العيال دي نزلت عملت الشغب، وللأسف في الخارج وسائل الإعلام مازالت تتخذ موقف من مصر وتحاول تهويل الأمور".

وأضاف: "كان عندنا اتنين من الممثلين الكبار اللي هنستضيفهم، ومش فاهيمن مين اللي اقنعهم بعدم الذهاب إلى مصر حاليا.. دي حاجة الصراحة تزعل إن ينزل شوية عيال يعملوا كدة".

وأشار إلى أنهم يحاولون توضيح الأمور وأن هؤلاء أعداد قليلة، وأقل من نصف الموجودين في صالة المهرجان، مشيرا إلى أنهم "مخربون" وللأسف يعرفون كيف يوصلون رسالتهم للخارج الذي يشوه حقيقة الأمور.

وأكد أن هذا يعتبر رسالة أيضا لمن يفهمون بأن هذه البلد فيها استقرار جامد جدا.. وأنا كمستثمر مطمن أحط فلوس؛ لأن الناس دي نزلوا ومعرفوش حتى يلموا ألف ولا ألفين واحد من المصريين العاديين.. وهما نزلوا علشان مأجورين وبياخدوا فلوس ومعرفوش يجرجوا الشعب".
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