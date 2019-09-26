ترشيح فيلم روسي لمنح جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:21 ص
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صرح رئيس لجنة الأوسكار الروسية، فلاديمير مينشوف، لوكالة "تاس" الروسية بعد انتهاء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في دار السينما بموسكو، بترشيح فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) للمخرج الروسي الشاب، كنتيمير بالاغوف، لنيل جائزة أوسكار بفئة الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية.
ترشيح أفلام الأوسكار
يذكر أن البلدان المنتجة للأفلام هي التي تتولى عادة ترشيح أفلامها لمنح جائزة أوسكار، ثم تعد لجنة أوسكار في الولايات المتحدة قائمة قصيرة للأفلام المترشحة لنيل الجائزة وتختار منها فيلما فائزا.
فيلم "الحرب والسلم"
يذكر أن فيلم "الحرب والسلم" السوفيتي (عام 1968) من إخراج، سيرغي بوندارتشوك، وفيلم "موسكو لا تؤمن بالدموع" السوفيتي (1981) من إخراج، فلاديمير مينشوف، وفيلم "المتعبون في الشمس" الروسي (1994) من إخراج، نيكيتا ميخالكوف، فازت بجائزة "أوسكار".
فيلم "ديلدا" (طويلة القامة)
أما فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) فيروي قصة صديقتين تحاولان التكيف مع الحياة السلمية بعد انتهاء الحرب ورفع الحصار عن مدينة لينينغراد عام 1944.
وكان فيلم "طويلة القامة" قد عرض لأول مرة في مهرجان "كان" السينمائي الـ72 حيث منح جائزة FIPRESCI لاتحاد الصحافة العالمي.
جدير بالذكر أن مراسم منح جوائز أوسكار ستقام في 9 فبراير المقبل في لوس أنجلوس.
جائزة الأوسكار
جائزة الأكاديمية (بالإنجليزية: Academy Award) تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار تقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.
لمحة تاريخية
الجهة المانحة للجائزة هي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تعد أكاديمية فخرية وليست تعليمية تأسست في 11 مايو 1927 في كاليفورنيا وتضم هذه الأكاديمية أكثر من 6000 عضو مختص بالفنون السينمائية منهم لجنة تصويت ضخمة تتكون من 5,816 ممثل وممثلة ومختصين في السينما منهم 1311 ممثل وممثلة. وتنظم الأكاديمية إضافة إلى تنظيم مسابقات جوائز الأوسكار السنوية مسابقات سنوية للطلاب غير المتخرجين بعد من الجامعات المختصة بالفنون السينمائية. ويقام الحفل في 28 من فبراير كل عام.
التسمية
لم يتفق المؤرخون على أصل كلمة "أوسكار" غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هاريك قالت عندما شاهدت التمثال لأول مره عام 1928: "انه يشبه عمي اوسكار." البعض يقول أن الممثلة الراحلة بيت ديفيس اطلقت الاسم نسبة إلى زوجها الأول.
تمثال الأوسكار
يبلغ طول الجائزة 34 سم ووزنه 3.85 كغم وهو على شكل فارس يحمل سيفا وواقف على شريط فلمي وهو مصنوع من مادة البريتانيوم الذي هو خليط من القصدير والنحاس ويطلى في المرحلة الأخيرة من التصنيع بطبقة من الذهب.
الترشيحات
لكي يرشح الفيلم في هذا الحفل يجب أن يكون الفيلم قد تم عرضه في صالات السينما في كاليفورنيا في السنة السابقة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر ويجب أن يكون طول الفلم لايقل عن 40 دقيقة لكي يتنافس على جائزة الأفلام الطويلة والا فسوف يصنف كفيلم قصير ويجب كذلك ان يكون حجم الفلم الذي صور عليه العمل السينمائي اما 35 ملمتر أو 70 مليمتر. تصدر الترشيحات عادة أوائل شهر فبراير من كل عام, وهذه الترشيحات تصدر لجوائز السنة.
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