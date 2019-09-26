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تقام العديد من المباريات الهامة مساء اليوم الخميس الموافق 26 9 2019، ضمن إطار بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الخامسة"



أبها x الأتفاق، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الصاعد حديثًا لبطولة الدوري السعودي للمحترفين على أرضه ووسط جماهيره نظيره الأتفاق السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة إلا ربع بتوقيت تونس، والرابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.



وتقام المباراة بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2، بتعليق المميز مشاري القرني.



الهلال x التعاون، حيث يحل التعاون ضيفًا ثقيلًا على نظيره الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات



وتقام المباراة بينهما على على استاد جامعة الملك سعود معقل الزعيم، على أن يذاع اللقاءحصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2، بصوت المعلق المميز فهد العتيبي.



نتائج الهلال والتعاون في آخر جولة بالدوري السعودي

ويترقب جميع عشاق الكرة السعودية مباراة القمة المرتقبة بين الهلال السعودي والتعاون، لذل نعرض آخر نتائج الفريقين في الدوري، حيث حقق الهلال فوزًا ساحقًا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الرابعة، تناوب على تسجيلها كلًا من



ونجح كذلك التعاون في الفوز على نظيره العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة في أخر مباراة خاضها الفريق في الدوري السعودي للموسم الحالي.