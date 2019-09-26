اليوم.. شباب الفراعنة يلاقوا السعودية ودياً

يلاقي اليوم المنتخب الوطني للشباب، منتخب السعودية باستاد الشمس فى إطار إعداد الفراعنة الصغار لتصفيات أمم أفريقيا.





وتكون هذه هي الودية الاولي لمنتخب الفراعنة، في جدول إعدادة، على أن يخوض الفريق ودية ثانية أمام سلطنة عمان يوم 29 سبتمبر الجاري.





ويتواجد24 لاعباً في قائمة منتخب الشباب هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).



