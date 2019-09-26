الإفتاء تكشف حكم استخدام بخاخة الربو.. والوضوء عاريا (فيديو)



حكم مصافحة الرجال والنساء



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: هل المصافحة بين الرجال والنساء تجوز.



ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء ألا يتم البدء بالسلام والمصافحة، وإذا ما بادر الطرف الأخر بذلك، وكانت الفتنة مأمونة ولا يوجد إثارة للغرائز فلا مشكلة في ذلك.



حكم الوضوء بملابس عارية



كما رد "شلبي"، على سؤال حول صحة الوضوء بملابس عارية، أو "بيتي"، مشددا على أنه لا يوجد بها مشكلة، والوضوء بدون ملابس أصلا يجوز، ويصح ولا يوجد به مشكلة.



وأشار إلى أن ستر العورة شرط لأداء الصلاة والخروج أمام الناس، ولكن بالنسبة للوضوء لا مشكلة فيه.

حكم بيع القطط



وردا على سؤال حول "بيع القطط"، وهل هو حرام أم حلال، قال "شلبي" إن هذا ليس حرامًا، ولكن هذا يكون على القطط المملوكة فقط، التي يملكها الشخص، أما القطط غير المملوكة فإن الفقهاء نهوا عن ذلك.



حكم استخدام بخاخة الربو في الصيام



أما عن حكم استخدام بخاخة الربو في الصيام، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء إنها تبطل الصيام لأنه بها رذاذ ويبطل الصيام، وإذا كان الشخص يجب عليه استخدامها باستمرار يمكنه أن يطعم مسكين كل يوم، أو ما يوازي 15 جنيها عن كل يوم صيام.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء يحرم المصافحة بين الرجال والنساء، إلا أن بعض الفقهاء أجازوها بشرط أن تكون الفتنة مأمونة.