رئيس البورصة: تقييم أسواق المال لا يتم باليوم أو اليومين (فيديو)



وأضاف "صالح"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBc مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه في حالة تصاعد المشكلة ووجود هبوط عام في المؤشر بنسبة 5% ارتفاعا أو هبوطًا، يتم وقف التداول لمدة نصف ساعة، في محاولة لتهدئة الناس لكي يفكروا قليلا في قرارات البيع والشراء.



وتابع رئيس البورصة المصرية، أن الأرباح تصاعدت خلال العام الماضي من 52 مليار إلى 64 مليار جنيها، وهذا ما يعكس أن الاقتصاد المصري قوي.



وأشار إلى أن التقلبات السعرية في البورصة كما أنها يوجد بها بعض الصعاب، تتيح أيضا بعض الفرص للاستثمار، لافتا إلى أنه خلال الثلاثة سنوات الماضية كان الاقتصاد المصري جيدا.



وشدد على أن البيانات أكدت أن هناك مشتريات كبيرة من المؤسسات الأجنبية، وهؤلاء لا يشترون "علشان عاجبهم الجو"، بل لديهم أرباح يريدون تحقيقها.







ولفت إلى أن تقييم أسواق المال لا يتم باليوم أو اليومين، والدولة أكدت أنها مستمرة في برنامج طروحات الشركات في البورصة، مشيرا إلى التقلبات هي أمر اعتيادي ورد الفعل كان غير مبرر وتم التعامل معه بالإجراءات المناسبة.

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إنه في حالة هبوط الأوراق المالية هناك اجراءات اعتيادية وفقا لقواعد التداول يتم اتخاذها، وهي وقف التداول في حال هبوط بعض الأوراق المالية بنسبة 5%، كما ييتم أيضا وقف التدول على الأوراق المالية التي تتخطى في الارتفاع نسبة 5% أيضا.