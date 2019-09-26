أماني عصفور: أفريقيا قارة بكر.. وبها موارد طبيعية لم تكتشف بعد
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
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نعيم يوسف
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قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال "الكوميسا"، إن أهم شيء في أجندة "أفريقيا 2063"، أن تكون ذات سلم، ورخاء، وأن يتم الاستثمار في تنمية الطاقة البشرية، ونعول بشكل كبير على زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، لافتة إلى أن هذا يحتاج إلى بنية تحتية وتواصل بين دول القارة السمراء، وأن يكون هناك منتج أفريقي قوي ينافس المنتجات الأخرى.
وأضافت "عصفور"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، أنه يجب إنشاء مراكز تنمية قدرات للشباب في كل البلدان، موضحة أن القارة الأفريقية بها المواد الخام، ويمكن العمل على التصنيع في القارة، وبدأوا الخطوات التنفيذية من خلال إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ويجب التعاون بين القطاع العام والخاص، وتمكين المرأة والشباب.
وتابعت رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال "الكوميسا"، أنها تطمع أن تكون كل الدول الأفريقية لديها قوانين لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أهمية توفير المعلومات، ومصر لديها الكثير من مراكز الأبحاث ويمكنها مساعدة باقي الدول الأفريقية.
وأكدت أن أفريقيا تعتبر قوة ضاربة جدا، لأنها 55 دولة، كما أنها قارة بكر ويتم استغلال مواردها من قبل القارات الأخرى، لافتة إلى أن هناك موارد طبيعية لم تكتشف بعد، ويجب التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتسويق للمنتجات الأفريقية، حيث أنه يوجد بها مليار نسمة وهو سوق عظيم، ويجب الاهتمام بتوفير الطاقة وتشغيل المصانع.
وأضافت "عصفور"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، أنه يجب إنشاء مراكز تنمية قدرات للشباب في كل البلدان، موضحة أن القارة الأفريقية بها المواد الخام، ويمكن العمل على التصنيع في القارة، وبدأوا الخطوات التنفيذية من خلال إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ويجب التعاون بين القطاع العام والخاص، وتمكين المرأة والشباب.
وتابعت رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال "الكوميسا"، أنها تطمع أن تكون كل الدول الأفريقية لديها قوانين لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أهمية توفير المعلومات، ومصر لديها الكثير من مراكز الأبحاث ويمكنها مساعدة باقي الدول الأفريقية.
وأكدت أن أفريقيا تعتبر قوة ضاربة جدا، لأنها 55 دولة، كما أنها قارة بكر ويتم استغلال مواردها من قبل القارات الأخرى، لافتة إلى أن هناك موارد طبيعية لم تكتشف بعد، ويجب التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتسويق للمنتجات الأفريقية، حيث أنه يوجد بها مليار نسمة وهو سوق عظيم، ويجب الاهتمام بتوفير الطاقة وتشغيل المصانع.
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