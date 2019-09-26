أمينة خليل تشعل مواقع التواصل بإطلالة غريبة في جونة السينمائي (صور)





نشرت الفنانة الشابة أمينة خليل صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي.





تعليقات متابعيها





وتبادل بعض متابعيها التعليقات الإيجابية حول إطلالتها، فيما اعتبر البعض إطلالتها غريبة.

وانتقد البعض الفستان الذي ارتدته الفنانة معتبرين إياه غير مناسب لحضور مهرجان كبير بحجم الجونة السينمائي، كما وصف آخرون إطلالتها بأنها الأسوء بفعاليات اليوم السابع للمهرجان.





تصميم غريب لفستان أمينة خليل





ارتدت أمينة خليل فستان قصير لونه روز وذو تصميم مختلف وغريب، ووضعت ماكياج بسيط تناسب مع تصفيف الشعر الهادئ والبسيط، ولكن تصميم الفستان كان محل جدلاً بين رواد مواقع الاجتماعي رفض الكثير هذا التصميم ووصفه البعض بأنه غير أنيق ولا يناسب طبيعة التواجد بمهرجان كالجونة السينمائي .





التقطت هذه الصورة أثناء تواجدها علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في اليوم السابع لفعالياته، وتعد هذه هي الدورة الثالثة له والتي بدأت يوم التاسع عشر من سبتمبر وتستمر حتي السابع والعشرين من الشهر ذاته، وتعد هذه هي المشاركة الثالة لها في المهرجان، حيث أنها حضرت الورتين السابقتان.





مشاركتها في دراما رمضان 2019





يذكر أن الفنانة أمينة خليل شات بمسلسل قابيل والذي عُرض. بشهر رمضان الماضي، وقدمت دوراً مختلفاً لها حيث جسدت دور فتاة تتعاطي المخدرات وتعيش مع أبيها وزوجته اللذان تشاركا في قتل والدتها وهي طفلة صغيرة مما تسبب لها في صدمة نفسية، وتصارعت الأحداث حتي شاركت في جرائم قتل،شاركها البطولة النجم محظد فراج والفنان محمد ممدوح، المسلسل من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مصطفي صقر.





دورها في "الخلية"





شاركت أيضاً الفنانة أمسنة خليل النجم أحمد عز في بطولة فيلم (الخلية) والذي حاز إعحاب متابعيه والجمهور حيث جمعتها معه قصة حب رومانسية انتهت بالزواج في اظار أحداث الفيلم وجسدت دور(سلمي) وهي فتاة تقوم بمساعدة الاخرين في حل مشاكلهم، الفيلم من إخراج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني.





مشاركتها في "البدلة"

كما شاركت النجم تامر حسني بطولة فيلم البدلة والذي حصد ملايين عقب عرضه علي شاشات السينما، شاركت بطولة الفيم كلاً من النجوم تامر حسن،أكرم حسني، أحمد زاهر، والفيلم من إنتاج وليد منصور.







