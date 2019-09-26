قبل الكلاسيكو.. برشلونة يواجه خطر جديد

نشرت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني يواجة أزمة كبيرة ، عقب الإعلان عن الموعد الرسمى لمباراة الكلاسيكو، أمام غريمه التقليدى ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل.





وكشفت رابطة الليجا، أمس الأربعاء، عن إقامة مباراة كلاسيكو الذهاب بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، على ملعب "كامب نو"، يوم 26 أكتوبر المقبل، فى الواحدة ظهرا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مواجهة الكلاسيكو، خاصة وأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكى بدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج ملعب "كامب نو".





وتابعت الصحيفة أن برشلونة سوف يحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتى سلافيا براج ولقاء ريال مدريد، ما يجعل مهمة الفريق الكتالونى صعبة فى مواجهة الكلاسيكو.





ويقبع برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بعد فوزه الثمين الذى حققه أمس الثلاثاء على ضيفه فريق فياريال، بنتيجة 2 – 1.



