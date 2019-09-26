قنديل: "الجمعة الجاية مش هيحصل حاجة لأن الثورة مش مجرد هاشتاج"



وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الثورة ليست عبارة عن "هاشتاجات"، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك مشاكل ولكن إعلامنا أولى بعرض مشاكل الناس الذين "هرسهم" الغلاء، مشددًا على أن الذي لا يكون على وعي تام يلجأ للتفسير الجاهز، وهذا هو سبب التصديق المهول لأي شائعة تتعلق بالفساد في مصر، مؤكدًا أن هذه هي الثغرة.



وشدد على أن "الجمعة الجاية مش هيحصل فيها حاجة لأن الثورة مش مجرد هاشتاج"، مؤكدا أن وسائل الإتصال الإلكترونية تلعب دورا مساعدا، ولكن يجب أن يكون هناك شيء على الأرض، لافتا إلى أن ثورة يناير بدأت قبلها بسبع سنوات، وكان هناك مشاكل على الأرض.



وأشار إلى أن أيمن نور، الذي انتقل من لبنان ويعيش حاليا في تركيا يلعب دور "النمرة"، أما القيادي سيف عبد الفتاح فهو إخواني، ولديه فكرة إن الوطن مسألة نسبية، وأن تركيا هي دار الخلافة.



وأكد أن جماعة الإخوان يضربها إعصار، لدرجة أنه وصل هذا الإعصار إلى تركيا التي لا يوجد بها أي مظهر إسلامي، مشددا على أن أردوغان حولها إلى أكبر سجن للصحفيين.

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن إدعاء جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة يسارية، أو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مثل "جيفارا"، فإن هذا تزييف كامل، وحفل تنكري، مشددا على أن مصر تخوض حربا كبيرة في الحرب على الإرهاب.