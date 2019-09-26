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والده: عمر جابر مستحيل يلبس "فانلة" الأهلي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
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والده: عمر جابر مستحيل يلبس فانلة الأهلي
عمر جابر
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السيد على
 
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كشف محمود جابر مدرب نادي الإسماعيلي السابق، موقف انتقال عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم لبيراميدز، إلى صفوف الأهلي مستقبلًا.

وأعلن "جابر" عبر تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت": من المستحيل انتقال عمر جابر إلى صفوف الأهلي مستقبلًا، لانه أبن من أبناء الزمالك.

وأوضح والد عمر جابر، من الممكن أن يتواجد في يوم بالإسماعيلي، واعتقد أن عمر جابر سيعود إلى الزمالك في يوم من الأيام.

كما أكد محمود جابر أن فشل انتقال حسين السيد إلى صفوف الإسماعيلي، بسبب المقابل المادي، حيث طلب اللاعب الحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه، وهذا رقم كبير.

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